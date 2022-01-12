Подробности гибели подполковника в Таразе сообщили в КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом по Жамбылской области принят и реализуется комплекс мер по стабилизации обстановки в регионе.

Группа людей попыталась захватить департамент КНБ по Жамбылской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Совместно с группой спецназначения департамента ПС КНБ по Жамбылской области отражены три вооруженные атаки. Сообщается, что от полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области подполковник Д.А. Адильбай

"Основные трагические события в Таразе произошли в ночь с 5 на 6 января 2022 года. Группой численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия и "коктейлей Молотова" предприняты попытки захвата департамента КНБ по Жамбылской области", - говорится в сообщении.



При обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личному составу, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим был открыт ответный огонь.

Совместно с группой спецназначения департамента ПС КНБ по Жамбылской области отражены три вооруженные атаки.













Департаментом КНБ по Жамбылской области заведено шесть уголовных дел:

"Одно по пп.2, 15 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК ("Убийство сотрудника при осуществлении служебной деятельности.."), 1 по п.2 ч.3 ст.255 УК РК ("Акт терроризма") и четыре по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств")", - отмечается в сообщении.

В рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группой Жамбылской области по пп.1, 6 части 2 статьи 269 Уголовного кодекса РК ("Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору") расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц.

Отмечается, что продолжается работа по уголовному преследованию лиц, причастных к массовым беспорядкам.







