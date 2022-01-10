Отделения "Казпочты" будут выдавать пенсии с 10 января

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Почтовые отделения будут осуществлять выдачу пенсий и пособий в штатном режиме в часы работы интернет-связи с 10 января. Об этом сообщила пресс-служба АО "Казпочта", передает BaigeNews.kz.

"Вместе с тем начата работа по заполнению банкоматов наличными средствами. В этой связи клиенты "Казпочты" с 10 января смогут снимать деньги как в отделениях, так и в банкоматах", - рассказали в компании.

По их словам, наряду с этим, благодаря запуску магистральных маршрутов по Казахстану информационно- логистическим центром "ЮГ" АО " Казпочта" с этого дня возобновит прием и обработку почтовых отправлений.

Ранее в Национальном банке заявили, что казахстанцам бесперебойно выплатят зарплаты, пенсии и пособия.

С 10 января в штатном режиме запустят платежные системы РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка" для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления на счета граждан - пенсий, пособий, заработных плат.

Некоторые банки в Казахстане уже начали заполнять банкоматы деньгами под присмотром вооруженной охраны.

Напомним, в целях безопасности в Казахстане приостановят работу обменных пунктов банков и уполномоченных организаций временно приостанавливают в Казахстане.



