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Почти 60 миллионов тенге украли при строительстве сетей в Павлодаре | BaigeNews.kz 30 декабря, 10:38
2107
Фото: АФМ

Почти 60 миллионов тенге украли при строительстве сетей в Павлодаре

В Павлодарской области выявлено хищение бюджетных средств, направленных на строительство спорткомплекса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Речь идет о строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлодаре, а также при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский.

"А. Ахметов с целью хищения бюджетных денежных средств в 2016-2017 годы приобрел ТОО "АзияСпецСтрой", ТОО "Ман-кожа" и ТОО "Репер-СК" и зарегистрировал их на подставных лиц, в дальнейшем от имени указанных предприятий участвовал в госзакупках", — сообщили в пресс-службе АФМ.

А. Ахметов по предварительному сговору с А.Бекеевым, К.Культумановым, О. Сагинаевым и М. Габбасовым по договорам о госзакупках подписал акты выполненных работ. Фактически эти работы не выполнены и государству причинен ущерб на общую сумму свыше 59 миллионов тенге.

А. Ахметов осужден на восемь лет лишения свободы, А.Бекеев к трем годам, К. Культуманов, О. Сагинаев и М. Габбасов от двух до трех лет ограничения свободы.
#хищения #Павлодар #строительство #АФМ
30 декабря, 10:38
2107
Журналист

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