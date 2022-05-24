Почему в Казахстане газ не может быть дешёвым всегда, пояснил Акчулаков

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков высказался о стоимости газа для потребителей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах заседания правительства РК журналисты поинтересовались у него, не будет ли для жителей северного и восточного Казахстана газ обходиться дороже чем уголь, что может привести к недовольству.

"Это однозначно будет учитываться. Но чем дешевле энергоресурсы для потребителя, тем меньше желания их экономить. Должна быть справедливая цена как для производства, так и для потребителя. Нельзя в одну сторону перекашивать. Если всё время делать его дешёвым, мы просто потеряем производство газа. И этого газа не будет завтра вообще. Поэтому нужно искать баланс. Я понимаю, это вопросы тонкие. Но есть механизмы АСП, если совсем уже неподъёмно будет. Я не говорю, что должны будут платить сверх высокие цены [за газ]. Но они должны быть справедливы. В промышленности тоже люди работают, тоже зарплаты", - отметил Болат Акчулаков.

В конце апреля сенатор Ерик Султанов заявил, что в Казахстане прогнозируют дефицит газа с 2024 года. По его словам, рост потребления газа на внутреннем рынке приведёт к сокращению объёмов экспорта товарного газа национальным оператором QazaqGaz, за счёт доходов от которого производится субсидирование цен на газ на внутреннем рынке.

"И это, в свою очередь, может привести к росту внутренних цен на газ в среднем на 60 процентов. Следует открыто сказать, что нам не избежать повышения тарифа на газ. Поэтому важно определить оптимальный механизм тарифообразования, обеспечивающий не только безубыточную газификацию новых регионов, но и сдерживание тарифа для социально-уязвимых слоев населения", - сказал депутат на правительственном часе в сенате.

Сам глава Минэнерго отметил, что тарифы на газ вероятно будут установлены отдельно для каждой группы потребителей.

"Первое – это святое, это население и социально незащищённые слои. Но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа. Это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку. Ещё майнеры могут платить хорошую цену за газ. А также предприятия - как коммунальные, так и социально ориентированные. Их нужно, наверное, в другую группу выделять", - объяснил Болат Акчулаков.



На сколько повысят цены на газ для каждой из перечисленных категорий, министр пока затруднился сказать. По его словам, в настоящее врем идёт процесс обсуждения."60% - это средняя цифра. Возможно, для некоторых групп населения будет рост и в два раза, к примеру, это промышленные предприятия. Для населения, не думаю, что сильно вырастет", - сказал он.