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Почему поезд застрял между станциями в метро Алматы | BaigeNews.kz 31 мая, 20:11
1549
Фото: metroalmaty.kz

Почему поезд застрял между станциями в метро Алматы

В пресс-службе метрополитена Алматы объяснили причину внезапной остановки состава, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в 14:58 на перегоне Алмалы – Абая машинист остановил поезд из-за показаний датчиков пожарной сигнализации бортового оборудования. Машинист убедился, что срабатывание ложное, и затребовал вспомогательный поезд. Силами вспомогательного поезда состав был отправлен на станцию Абай, впоследствии выведен в электродепо",

— говорится в сообщении метрополитена.

Отмечается, что в настоящее время оборудование запущено, состав в исправном состоянии и будет допущен на линию после контрольного технического осмотра и испытаний.

"Срыв графика движения составил 28 минут. На 18:00 график движения поездов восстановлен",

— добавили в пресс-службе.

#метро
31 мая, 20:11
1549
Журналист

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