Почему поезд застрял между станциями в метро Алматы

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В пресс-службе метрополитена Алматы объяснили причину внезапной остановки состава, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня в 14:58 на перегоне Алмалы – Абая машинист остановил поезд из-за показаний датчиков пожарной сигнализации бортового оборудования. Машинист убедился, что срабатывание ложное, и затребовал вспомогательный поезд. Силами вспомогательного поезда состав был отправлен на станцию Абай, впоследствии выведен в электродепо",
— говорится в сообщении метрополитена.
Отмечается, что в настоящее время оборудование запущено, состав в исправном состоянии и будет допущен на линию после контрольного технического осмотра и испытаний.
"Срыв графика движения составил 28 минут. На 18:00 график движения поездов восстановлен",
— добавили в пресс-службе.
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