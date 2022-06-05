Почему опрашивают респондентов после референдума, рассказала интервьюер из Шымкента

Фото: Коркем Усибалиева/BaigeNews.kz

Пятого июня по всему Казахстану идет республиканский референдум по поправкам в Конституцию. По предварительным данным, самая высокая явка на голосование — в Шымкенте. На избирательные участки люди идут семьями. Выразить свою позицию приходят и люди пенсионного возраста, а также молодые пары. После голосования, респондентов у выхода из участка встречают интервьюеры, которые фиксируют их ответ. Корреспондент BaigeNews.kz узнавала у интервьюера, с какими целями они это делают.

— Какую организацию Вы представляете?

— Меня зовут Ибрагимова Фарида. Я являюсь интервьюером ОФ ИКСИ "СОЦИС-А"-"Институт комплексных социальных исследований-Астана". Центральный офис нашего Института находится в Алматы. Сама я местная, у нас есть штат и в Шымкенте.

— В чем заключается Ваша работа?

Наша работа заключается в том, чтобы зафиксировать ответы всех респондентов, которые пришли на избирательный участок. Кто проголосовал за или против, бывает, и отказываются участвовать в опросе. Но, так как это добровольно, мы принимаем и такой ответ. Мы всё фиксируем на бумаге, у нас есть в виде таблицы бумага, туда мы пишем ответы — за, против или отказ, а потом отправляем ответы респондентов онлайн в Алматы. Ответы избирателей строго конфиденциальны.

— Вы проходите специальное обучение, чтобы стать интервьюером? Что необходимо для того, чтобы стать интервьюером?

— Перед проведением экзит-полла институт проводит инструктаж несколько дней. Обязательно нас снабжают материалом в печатном виде. То есть, письменные инструкции у нас всегда при себе. Кроме того, в каждом регионе работает супервайзер. Если у нас возникают вопросы, мы всегда можем обратиться к супервайзеру нашего региона.

— По вашим данным, как проголосовали избиратели на Республиканском референдуме?

— Ответы респондентов строго конфиденциальны. Мы гарантируем избирателям полную анонимность. Их ответы будут использованы исключительно в обобщенном виде. Вы сами видите: наблюдается большая активность самых разных категорий граждан. Здесь и молодёжь, и люди старшего поколения.





Фото: Коркем Усибалиева/BaigeNews.kz

— Вы проводите опрос на одном участке или переходите от одного участка к другому?

— Опрос проводится на одном участке. И снимаем несколько срезов и отправляем опять-таки онлайн. Всего будет несколько срезов опроса в день референдума. Я всё это делаю не одна, у нас команда из нескольких человек.

— Сколько человек вы опрашиваете на одном участке?

— На каждом участке опрашиваем всех: проголосовавших и вышедших из избирательных участков. Я не могу вам сказать точное количество, потому что вот вышел человек, мы его опросили. В крайнем случае мы не успеваем опросить того, кто проскользнул, пока мы опрашивали других. Но это маленький процент, можно сказать, только один. А на самой территории избирательного участка опрос проводить запрещено в соответствии с законодательством страны.

— Как осуществляется отбор участков для опроса?

— Методолог нашего института предоставляет список избирательных участков с адресами региональному супервайзеру. Затем супервайзер распределяет эти участки между интервьюерами.

— Расскажите, какие вопросы вы задаете избирателю?

— Мы спрашиваем у респондентов: "Скажите, пожалуйста, Вы проголосовали ЗА или ПРОТИВ поправок в Конституцию?" и фиксируем его ответ. Избиратель может ответить, либо отказаться от ответа. Помимо этого, мы указываем пол, возраст и национальность респондента. Бывают люди, которые и отказываются давать ответ, в таком случае мы это просто фиксируем.

— Какой респондент вам запомнился больше всего?

— Мне запомнился случай с парнем, которому задали вопрос, он остановился, поговорил, ответил, как он проголосовал. И в конце концов сказал: "Алга, Казахстан! ". Это подняло мне настроение, за счёт него, думаю, у меня будет держаться хорошее настроение на весь день.

— А как вы поступаете, если избиратель отказывается от участия в опросе?

— Участие в опросе полностью добровольное. Если такое случилось, мы фиксируем отказ от ответа и ожидаем следующего избирателя.

— На каком языке проводится опрос?

— На казахском или русском в зависимости от предпочтений респондентов.





Фото: Коркем Усибалиева/BaigeNews.kz



— Вы опрашиваете всех подряд или есть какие-то возрастные ограничения?

— Возрастных ограничений у нас нет. В нашей стране правом голоса обладают граждане, которым на момент голосования исполнилось 18 лет и более. Респонденты отбираются по определенной методике.

— Иногда на одном участке можно увидеть сразу нескольких интервьюеров от разных организаций. Такое практикуется?

— Да, такое случается. Это неудивительно, так как экзит-полл могут проводить одновременно разные организации. Наша организация проводит опрос по всему Казахстану.

— А кто выступил заказчиком этого опроса?

— Эта информация конфиденциальна.

— Где будут опубликованы результаты опроса?

— Это будет известно позже.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию проходит в Казахстане второй раз. Сейчас, по предварительным данным, самая высокая явка в Шымкенте. В третьем мегаполисе участки для голосования открылись в шесть утра, но само голосование началось в семь утра. В городе работают 312 избирательных участков.

Голосовать люди идут семьями. Приходят на референдум и пенсионеры, и молодёжь. Кроме того, доступны все удобства для людей с ограниченными возможностями. Отдать свой голос пришёл и аким города Мурат Айтенов и сотрудники акимата. Само голосование проходит в закрытых кабинках. Каждый человек голосует лично — передача права голоса не допускается. Один вопрос, два варианта ответа — поставить можно галочку, плюс либо крестик.

Общественный транспорт в день референдума работает бесплатно. Каждый желающий горожанин может проехать по городу, не оплачивая проезд. Это не зависит от того, собираетесь вы на избирательный участок или нет.