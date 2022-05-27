Почему Казахстан отказался от проведения чемпионата мира по хоккею

Лента новостей
Почему Казахстан отказался от организации мирового первенства по хоккею с шайбой, объяснили в Минкультуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, в июне 2020 года в Казахстанской федерации хоккея заявили о том, что намерены претендовать на проведение чемпионата мира 2026 года.
"Заявки на проведение международных соревнований на территории РК согласно международным правилам IIHF подаёт Казахстанская федерация хоккея. Казахстанская федерация хоккея не подавала официальную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2026. Дедлайн на подачу — 10 января 2022 года. Проведение мирового первенства в Казахстане и подача соответствующей заявки планируется на ближайшие годы", — отметили в министерстве.
Hype news