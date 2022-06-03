Почему два банка приостановили приём заявок на льготные автокредиты, разъяснил ФРП

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В Казахстане "Народный банк" и "Евразийский банк" приостановили приём заявок на получение льготного автокредита, передаёт BaigeNews.kz.
"Приём заявок приостановлен в связи с тем, что выдали определённый транш на льготное автокредитование, он осваивается и уже прекращается приём заявок. Поэтому наш банк и другие, которые освоили выделенные средства, прекратили приём заявок", — сообщили в "Народном банке".
"Всего принято более девяти тысяч заявок. Возобновление приёма заявок в нашем банке ожидается в ближайшее время. Ждём информации о сроках поступления второго транша", — сообщили в Евразийском банке.
С начала старта программы льготного автокредитования банками-участниками одобрено 9575 заявок на общую сумму 71 миллиард тенге, из них:
"Таким образом, "Евразийский банк" путём одобрения заявок полностью освоил первый транш и проходит процедуру получения второго транша на сумму 20 миллиардов тенге. По "Народному банку" рассматривается вопрос увеличения лимита на сумму 7,5 миллиарда тенге с учётом фактического одобрения заявок граждан на получение автокредитов. На сегодня в рамках выделенных лимитов "Банк ЦентрКредит" и Forte Bank продолжают приём заявок для получения автокредита", — сообщили в фонде.
На следующей неделе фонд планирует передачу оставшихся сумм лимитов "Евразийскому банку" и "Народному банку", которые возобновят приём заявок в рамках данных лимитов.
Автокредитование по программе носит револьверный характер, то есть за счёт возвращённых по займам средств банки будут рассматривать дополнительные заявки.
С 16 мая банки второго уровня в Казахстане начали принимать заявки на получение льготных автокредитов.
Основные условия программы:
сумма финансирования за одну единицу легкового автотранспорта не должна превышать 10 миллионов тенге;
финансирование на одного конечного заёмщика предоставляется не более одного раза в течение двух лет;
срок финансирования — не более семи лет;
первоначальный взнос — от 0%;
цена автотранспорта не должна превышать 15 миллионов тенге.
За первый день действия программы льготного автокредитования по новым условиям казахстанцы подали более 2200 заявок. Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.
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