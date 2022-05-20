Почему Бахыт Султанов летает бизнес-классом и спецбортом, объяснили в Минторговли

В Министерстве торговли и интеграции объяснили использование Бахытом Султановым специального борта для командировок, передает BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что рабочие вылеты Султанова в большинстве случаев осуществлены экономклассом.

"Бизнес-классом совершались только срочные вылеты при отсутствии билетов в экономклассе (согласно постановлению правительства "Об утверждении правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства" заместителям премьер-министра разрешено перемещение воздушным транспортом по тарифу класса "Бизнес", - сообщили в Минторговли.

Объяснили и почему в рабочей поездке Султанова в Алматы и Алматинскую область в феврале этого года использовался спецборт.

"Важно подчеркнуть, что в этом конкретном случае была необходимость вылета делегации, состоящей из представителей ряда заинтересованных государственных органов, для решения вопросов на месте. В связи с этим был использован специальный борт (литерный рейс РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут", - уточнили в пресс-службе.

Также в Минторговли рассказали о посещении Султановым пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе "Нур жолы", свободной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" и МЦПС "Хоргос" для решения вопросов единой электронной очереди перевозки грузов.

"На решение срочных вопросов давалось всего два дня. В этой связи в целях оперативности был использован специальный борт, предназначенный для таких случаев. В целом с начала года Бахытом Султановым было совершено порядка 15 рабочих командировок. Большинство из них - зарубежные командировки, в том числе в рамках визита главы государства", - заключили в министерстве.

Ранее в ряде Telegram-каналах появились публикации о трате Бахытом Султановым из бюджета на двухдневную командировку в Алматинскую область почти 10 миллионов тенге.