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  • Почему астанчанам важно проголосовать на референдуме, объяснила доктор юридических наук
Почему астанчанам важно проголосовать на референдуме, объяснила доктор юридических наук | BaigeNews.kz 2 июня, 19:19
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Фото: фото штаба общественной поддержки референдума в Нур-Султане

Почему астанчанам важно проголосовать на референдуме, объяснила доктор юридических наук

В Нур-Султане представители религиозных объединений города собрались и обсудили предстоящий референдум. Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова разъяснила собравшимся готовящиеся конституционные изменения, сообщает BaigeNews.kz.

фото штаба общественной поддержки референдума в Нур-Султане

О целях предстоящего общереспубликанского референдума представителям религиозных объединений столицы рассказала член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова.

"Референдум — это возможность вам показать себя, как личность, свою гражданскую зрелость, показать, что ваше мнение имеет значение как гражданина этой страны, и вы имеете право его выразить. Люди веками воевали, чтобы добиться этого права — права голоса. А у нас оно есть, и мы можем выразить своё мнение относительно того, согласны ли мы жить в новой республике — Новом Казахстане, или мы предпочтем остаться в плену старых ценностей", — подчеркнула она.


фото штаба общественной поддержки референдума в Нур-Султане

Во время обсуждения представители религиозных объединений получили ответы на интересующие их вопросы, связанные с референдумом.


фото штаба общественной поддержки референдума в Нур-Султане


#референдум
2 июня, 19:19
1052
Журналист

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