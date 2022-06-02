Почему астанчанам важно проголосовать на референдуме, объяснила доктор юридических наук

В Нур-Султане представители религиозных объединений города собрались и обсудили предстоящий референдум. Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова разъяснила собравшимся готовящиеся конституционные изменения, сообщает BaigeNews.kz.

фото штаба общественной поддержки референдума в Нур-Султане



О целях предстоящего общереспубликанского референдума представителям религиозных объединений столицы рассказала член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова.

"Референдум — это возможность вам показать себя, как личность, свою гражданскую зрелость, показать, что ваше мнение имеет значение как гражданина этой страны, и вы имеете право его выразить. Люди веками воевали, чтобы добиться этого права — права голоса. А у нас оно есть, и мы можем выразить своё мнение относительно того, согласны ли мы жить в новой республике — Новом Казахстане, или мы предпочтем остаться в плену старых ценностей", — подчеркнула она.