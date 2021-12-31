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  • ﻿По шесть миллионов тенге получили лучшие ученые Казахстана
﻿По шесть миллионов тенге получили лучшие ученые Казахстана | BaigeNews.kz 31 декабря, 10:31
2679
Фото: forbes.kz

﻿По шесть миллионов тенге получили лучшие ученые Казахстана

50 лучших казахстанских ученых получили премии по шесть миллионов тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства образования и науки. По информации ведомства, лучших научных работников 2021 года выбирали из ученых научно-исследовательских институтов и вузов. Каждый из них получил премию в 200 МРП, то есть пять миллионов 834 тысяч тенге. Эту премию учредил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Всего для участия в конкурсе поступило 575 заявок по семи направлениям: "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение", "Социальные и гуманитарные науки", "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки", "Военные науки и национальная безопасность". В итоге комиссией было принято решение присудить премию "Лучший научный работник – 2021" 50 ученым из шести НИИ и 16 вузов. Среди них профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Рахметкажы Берсімбай, профессор Назарбаев Университета Жумабай Бакенов, руководитель филиала Института ядерной физики Максим Здоровец, профессор Карагандинского технического университета Аристотель Исагулов, председатель правления НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби Кайрат Давлетов, профессор Казахского национального исследовательского аграрного университета Кайсар Табынов и другие", - сообщили в МОН.
Заявки на участие в конкурсе принимались через информационную систему, которая была создана специально для этого конкурса и автоматически насчитывала баллы по восьми критериям. Это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса, отметила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева. Критерии оценки научных достижений разработали вместе с научным и экспертным сообществом. Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. В составе комиссии и экспертных групп работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых ученых и Альянса молодых ученых.

По поручению Главы государства в этом году также были присуждены стипендии на прохождение научной стажировки почти 500 ученым, а также выделено 1 000 грантов молодым ученым для постдокторантуры.
#наука #премия #МОН РК #ученые
31 декабря, 10:31
2679
Журналист

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