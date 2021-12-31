﻿По шесть миллионов тенге получили лучшие ученые Казахстана

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"Всего для участия в конкурсе поступило 575 заявок по семи направлениям: "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение", "Социальные и гуманитарные науки", "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки", "Военные науки и национальная безопасность". В итоге комиссией было принято решение присудить премию "Лучший научный работник – 2021" 50 ученым из шести НИИ и 16 вузов. Среди них профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Рахметкажы Берсімбай, профессор Назарбаев Университета Жумабай Бакенов, руководитель филиала Института ядерной физики Максим Здоровец, профессор Карагандинского технического университета Аристотель Исагулов, председатель правления НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби Кайрат Давлетов, профессор Казахского национального исследовательского аграрного университета Кайсар Табынов и другие", - сообщили в МОН.Заявки на участие в конкурсе принимались через информационную систему, которая была создана специально для этого конкурса и автоматически насчитывала баллы по восьми критериям. Это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса, отметила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева. Критерии оценки научных достижений разработали вместе с научным и экспертным сообществом. Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. В составе комиссии и экспертных групп работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов, члены Совета молодых ученых и Альянса молодых ученых.
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