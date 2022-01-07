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Блокпосты установили вокруг Петропавловска и Караганды | BaigeNews.kz 7 января, 12:44
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Фото: inform.kz

Блокпосты установили вокруг Петропавловска и Караганды

Блокопосты установили вокруг Петропавловска и Караганды, передает BaigeNews.kz.

По периметру Петропавловска установили пять блокпостов, еще 15 развернули в районах, передает "Хабар 24".

"На территории области обстановка стабильная. Личный состав департамента полиции несет службу в особом режиме. Также вокруг территории Петропавловска расположено пять блокпостов. Данные блокпосты установлены на выезде с Бесколя, также, в частности, на выезде с Петропавловска в направлении городов Мамлютки и Булаево (...).", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов.

Он уточнил, что на блокпостах сотрудники несут службу в круглосуточном режиме.

Вокруг Караганды также установлено 8 блокпостов, сообщили в пресс-службе МВД РК.

"С начала января карагандинские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы, охраняют покой и обеспечивают безопасность населения региона. Для этих целей выставлены 8 постов вокруг города из числа стражей порядка и войск, которые проверяют правоустанавливающие документы на проезжающий транспорт", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

В ночное время для патрулирования города заступило 50 экипажей патрульной полиции. Останавливая припозднившихся прохожих, они устанавливали личность и причины нахождения в поздний час на улице.

Шесть блокпостовустановили вокруг Нур-Султана. Блокпосты находятся в направлении городов Караганды, Кокшетау, Павлодара и Косшы, а также поселков Коргалжын и Астраханка.


#блокпост #СКО #Караганда
7 января, 12:44
431
Журналист

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