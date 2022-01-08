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По периметру Алматы выставили блокпосты | BaigeNews.kz 8 января, 17:27
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Фото: inform.kz

По периметру Алматы выставили блокпосты

По периметру Алматы выставили блокпосты. Об этом сообщили в информационном центре комендатуры Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В составе блокпостов несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Министерства обороны. Готовность постов - оснащенность и расстановку техники - к работе в режиме ЧП уже проверили. Кроме того, личный состав, задействованный на вышеуказанных постах, прошел дополнительный инструктаж.

Напомним, Указом Главы государства на территории страны введено чрезвычайное положение. Это предусматривает основные меры и временные ограничения, в том числе:

  • установление ограничений на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в местности, где введено чрезвычайное положение,

  • проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

  • установление ограничений на въезд в местность, где введено чрезвычайное положение, или на территорию Республики Казахстан, а также выезда из них.


#блокпост #режим ЧП в Казахстане
8 января, 17:27
14621
Журналист

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