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По периметру Алматы выставили блокпосты. Об этом сообщили в информационном центре комендатуры Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В составе блокпостов несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Министерства обороны. Готовность постов - оснащенность и расстановку техники - к работе в режиме ЧП уже проверили. Кроме того, личный состав, задействованный на вышеуказанных постах, прошел дополнительный инструктаж.

Напомним, Указом Главы государства на территории страны введено чрезвычайное положение. Это предусматривает основные меры и временные ограничения, в том числе: