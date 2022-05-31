Льготное кредитование: почти тысячу авто купили казахстанцы за две недели

В Казахстане с начала реализации программы льготного автокредитования выдали 974 автомобиля, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Фонд развития промышленности холдинга "Байтерек".
Несмотря на то, что программа стартовала с 16 мая, банки второго уровня уже получили 21 897 заявок, сообщили в фонде. Из них подтверждено 8 795 заявок, на сумму 65,1 миллиарда тенге.
В настоящее время выдано 974 автомобиля в разных городах и областях Казахстана. По регионам статистика выглядит так:
Нур-Султан — 111
Алматы — 201
Акмолинская область — 18
Актюбинская область — 35
Алматинская область — 7
Атырауская область — 26
Восточно-Казахстанская область — 92
Жамбылская область — 54
Западно-Казахстанская область — 34
Карагандинская область — 81
Костанайская область — 65
Кызылординская область — 16
Мангистауская область — 29
Павлодарская область — 37
Северо-Казахстанская область — 14
Шымкент — 108
Туркестанская область — 46.
С 16 мая банки второго уровня в Казахстане планировали начать
выдачу льготных автокредитов. В программе есть ограничение, что автомобиль можно приобрести
не чаще, чем один раз в два года.
Основные условия программы:
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сумма финансирования за одну единицу легкового автотранспорта не должна превышать 10 миллионов тенге;
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финансирование на одного конечного заёмщика предоставляется не более одного раза в течение двух лет;
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срок финансирования - не более семи лет;
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первоначальный взнос - от 0%;
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цена автотранспорта не должна превышать 15 миллионов тенге.
За первый день действия программы льготного автокредитования по новым условиям казахстанцы подали
более 2200 заявок. Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции
BaigeNews.kz.