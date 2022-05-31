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Льготное кредитование: почти тысячу авто купили казахстанцы за две недели | BaigeNews.kz 31 мая, 14:46
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Фото: BaigeNews.kz

Льготное кредитование: почти тысячу авто купили казахстанцы за две недели

В Казахстане с начала реализации программы льготного автокредитования выдали 974 автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд развития промышленности холдинга "Байтерек".

Несмотря на то, что программа стартовала с 16 мая, банки второго уровня уже получили 21 897 заявок, сообщили в фонде. Из них подтверждено 8 795 заявок, на сумму 65,1 миллиарда тенге.

В настоящее время выдано 974 автомобиля в разных городах и областях Казахстана. По регионам статистика выглядит так:
Нур-Султан — 111
Алматы — 201
Акмолинская область — 18
Актюбинская область — 35
Алматинская область — 7
Атырауская область — 26
Восточно-Казахстанская область — 92
Жамбылская область — 54
Западно-Казахстанская область — 34
Карагандинская область — 81
Костанайская область — 65
Кызылординская область — 16
Мангистауская область — 29
Павлодарская область — 37
Северо-Казахстанская область — 14
Шымкент — 108
Туркестанская область — 46.

С 16 мая банки второго уровня в Казахстане планировали начать выдачу льготных автокредитов. В программе есть ограничение, что автомобиль можно приобрести не чаще, чем один раз в два года.

Основные условия программы:

  • сумма финансирования за одну единицу легкового автотранспорта не должна превышать 10 миллионов тенге;

  • финансирование на одного конечного заёмщика предоставляется не более одного раза в течение двух лет;

  • срок финансирования - не более семи лет;

  • первоначальный взнос - от 0%;

  • цена автотранспорта не должна превышать 15 миллионов тенге.

За первый день действия программы льготного автокредитования по новым условиям казахстанцы подали более 2200 заявок. Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.
#автокредитование #льготное кредитование #статистика #банки второго уровня
31 мая, 14:46
1657
Журналист

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