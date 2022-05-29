Плывущего на бревне по Иртышу мужчину спасли в Семее

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В Семее полицейские спасли мужчину, который чуть не утонул в Иртыше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Вечером 28 мая в полицию поступило сообщение, что в районе автогужевого моста по Иртышу на бревне плывет мужчина, нуждающийся в помощи.

Данное сообщение было оперативно донесено до патрульных полицейских, которые во время очередной отработки района автогужевого моста заметили того самого мужчину, которого несло сильным течением в сторону нового подвесного моста. Полицейские передали данную информацию по радиостанции в эфир.

"Сотрудники экипажа ПА "Барыс-34" в составе лейтенантов полиции Мирата Иданова и Бекжана Алтынкана, услышав данное сообщение, незамедлительно направились в сторону новой набережной. Установив зрительный контакт с утопающим, полицейские начали комплекс действий по спасению утопающего. Лейтенант Иданов, ни на секунду не задумываясь об опасности, отстегнул пояс с пистолетом и спецсредствами и в фирменном обмундировании прыгнул в воду. В это время лейтенант Алтынкан достал спасательный круг из служебного автомобиля и страховал своего напарника", − рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Благодаря слаженным действиям экипажа мужчину удалось вытянуть на берег. Там ему оказали первую медицинскую помощь и передали врачам.