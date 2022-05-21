Плюрализм мнений приветствуется, но радикализм недопустим - Ерлан Карин

Опасности, которые станут издержками политической модернизации и роста активности населения, перечислил на X Конгрессе политологов Казахстана Государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы входим в период масштабной политической модернизации, соответственно будет происходить рост политической активности, одной из издержек которой станет рост общего популизма. К сожалению, мы уже сейчас видим как некоторые деятели допускают крайне опасную радикальную, порой даже агрессивную риторику. Поэтому в обществе в целом должны укорениться понимание, некая договоренность о недопущении политизации ряда чувствительных вопросов - межэтнических, языковых", - отметил в выступлении Карин.

Он уточнил, что ученые-гуманитарии как никто знают, насколько опасной может быть политизация таких сфер.

"В современных условиях вероятность возникновения различных общественных разломов, спровоцированных подобными легковесными и безответственными дискуссиями, будет только возрастать. Поэтому задача экспертного сообщества заключается в купировании попыток политизации острых и чувствительных тем. Надо всегда помнить: плюрализм мнений приветствуется, но радикализм должен жестко пресекаться", - заключил Госсекретарь.