В Акорде детям из малообеспеченных семей подарили планшеты

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В Международный день защиты детей в Нур-Султане была организована познавательная экскурсия в Акорду и другие достопримечательности столицы для ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, отличников учебы, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, передаёт BaigeNews.kz.

"В экскурсии по достопримечательностям нашей столицы участвуют по двое детей с каждого города Казахстана. Всего приехало 34 ребёнка в возрасте от 12 до 14 лет. Всё бесплатно - от перелёта до проживания. Вчера дети посетили океанариум, сегодня с утра Акорду, столичный цирк, сейчас они находятся в Байтереке, а далее поедут во Дворец школьников имени Аль-Фараби и после в Национальный музей", - сказала заместитель руководителя Центра модернизации образования Сындар Дауешова.

Кроме этого, юные гости столицы получили памятные подарки от имени главы государства. Большинство из них, по словам самих детей, в столице впервые.

"Я приехал из города Алматы, учусь в школе номер 200, перехожу в восьмой класс. В Акорде было интересно, увлекательно, много интересных фактов. Нам рассказали историю нашей страны. Нам даже подарили планшеты", - делится впечатлениями Ерасыл Сериков.





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Из всех мест, в которых дети уже побывали в столице, многим понравилась Акорда. Как, например, 11-летней ученице 37 столичной школы-лицея Мусиной Аделине.

"В Думане я была второй раз, в Байтереке - четвёртый, а в Акорде впервые. В целом экскурсия очень интересная. Но больше всего меня впечатлила Акорда", - сказала школьница.





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По словам организаторов экскурсии, дети приехали из Алматы, Атырау, Уральска, Усть-Каменогорска, Шымкента, Туркестана, Костаная, Петропавловска и других городов.

Завтра, 2 июня, дети отправятся в свои города.