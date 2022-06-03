План по созданию новых областей Казахстана утвердили в правительстве

План мероприятий по реализации указа президента об образовании областей Абай, Жетысу и Улытау в Казахстане утвердили в правительстве, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

План мероприятий включает в себя меры по:

установлению границ новых областей;

созданию территориальных органов центральных государственных органов;

утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов;

принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;

вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие.

Как отмечается, принятие плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.

Первым заместителем премьер-министра Романом Скляром проведен ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.

В целом проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.

Напомним, что 16 марта глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей. В рамках реализации поручения президента была создана правительственная комиссия, которая провела масштабную работу, включая организацию публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, встречи жителей с местными представительными органами, а также заседание республиканской ономастической комиссии.