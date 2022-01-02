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Петропавловцы спасли оставшуюся на морозе бабушку с потерей памяти | BaigeNews.kz 2 января, 11:56
3033
Фото: иллюстративное

Петропавловцы спасли оставшуюся на морозе бабушку с потерей памяти

Неравнодушные горожане и полицейские Петропавловска помогли пожилой горожанке, страдающей потерей памяти, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

28 декабря местная жительница рассказала в Instagram о том, что ее супруг-таксист вместе с клиентом подобрали ночью на тротуаре замерзшую пенсионерку. Она не могла вспомнить свой адрес. Тогда таксист вызвал полицейских.

"Мы переживаем за нее, хотелось бы знать, нашлись ли родственники бабушки", − написала автор публикации.


На это сообщение отреагировали сотрудники управления полиции Петропавловска.

"Сотрудниками полиции были выяснены паспортные данные бабушки и ее адрес проживания. Полицейские благополучно проводили ее до квартиры. 91-летняя пенсионерка проживает одна и страдает потерей памяти. Патрульные полицейские сообщили о ней в участковый пункт полиции, теперь бабушку взял на заметку участковый инспектор", − рассказали в полиции.

Как отмечают в департаменте, социальные сети стали одним из средств связи полиции с населением. Жители Петропавловска уже привыкли получать официальные ответы на публикации, касающиеся общественной безопасности. Среди злободневных тем − дорожно-транспортные происшествия, нарушения правил дорожного движения, недостатки дорожно-транспортной инфраструктуры, нарушение общественного порядка. По сигналам от населения проводятся проверки, их результаты полицейские публикуют в ответах.


#происшествие
2 января, 11:56
3033
Журналист

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