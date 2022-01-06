Петр Порошенко подозревается в содействии терроризму

Фото: flickr.com/Петро Порошенко

Сам Порошенко все эти обвинения отвергает.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, в связи с подозрениями его в государственной измене и содействии терроризму, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Укринформ.

Как сообщал ранее Укринформ, Порошенко находится за рубежом и планирует вернуться в Украину 17 января.

Ранее стало известно, что Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста экс-президента Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 миллиарда гривен (до 37 миллионов долларов).

Кроме того, в Печерском райсуде столицы состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где должно состояться избрание ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сообщал, что Порошенко покинул Украину после попытки правоохранителей вручить ему повестку с вызовом на допрос.

"Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ДБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и поехал в неизвестном направлении", — говорится в заявлении правоохранительного органа.

Позднее в Facebook партии Порошенко "Европейская солидарность" появилось сообщение, что их лидер отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

Кроме того, в пресс-службе "Европейской солидарности" заявили, что президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание избирателей от кризисов, спровоцированных политикой президента и правительства.

"Под постоянным незаконным давлением Зеленского против Петра Порошенко сфабрикованы уже более ста различных уголовных дел. Все они — политически мотивированные и шитые белыми нитями. Так называемое угольное дело — так же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой (офис президента Украины — "Эксперт") в результате личных страхов и комплексов", — говорится в заявлении политической силы Порошенко.

Напомним, бывшего украинского лидера подозревают в том, что он вместе главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком организовал незаконные поставки угля с территорий Донбасса. Сам Порошенко все эти обвинения отвергает.