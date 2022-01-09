Пессимистичный сценарий по коронавирусу в Казахстане озвучила МВК

Под председательством исполняющего обязанности вице-премьера РК состоялось заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщает сайт
главы Правительства.
В рабочем совещании приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов. Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев доложил о эпидемиологической ситуации в Казахстане.
"Эпидемиологическая ситуация по короновирусной инфекции ухудшается, с начала года уже зарегистрировано 5093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ-. За последние сутки зарегистрировано 1 510 случаев КВИ+", — информировал и.о. министра.
При этом согласно матрице оценки эпидситуации, в красную зону переместился Нур-Султан, в желтую зону – города Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне. Республика Казахстан находится в желтой зоне. Также растет репродуктивное число и составляет уже 1,5 по стране, а в пяти регионах больше двух – город Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса "Омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.
6 января завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования на сегодняшний день в 8 (8,3%) образцах обнаружен вариант "Омикрон", в том числе семь в Алматы и один в Нур-Султане. Также, в стране по-прежнему доминирует штамм "Дельта" – 71% образцов, в 16% - "Дельта плюс", в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма короновируса.
Заслушав доклад, Ералы Тугжанов отметил, что наша первостепенная задача не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Также, Министерству здравоохранения было поручено в двухдневный срок провести анализ готовности коечного фонда, лекарственного запаса, стабилизационного фонда и всей системы здравоохранения каждого региона на случай ухудшения эпидситуации.
По итогам заседания и.о. вице-премьером было поручено на постоянной основе местным исполнительным органам:
- усилить работу фильтр-кабинетов, при необходимости открыть дополнительные кабинеты;
- взять на особый контроль распределение потоков пациентов, в часы пик посещений организаций ПМСП;
- активизировать работу Call-центров;
- обеспечить функционирование ситуационных центров;
- обеспечить оснащенность мобильных бригад необходимым медицинским оборудованием;
- подготовить резерв мобильных бригад;
- усилить работу по динамическому наблюдению пациентов на дому;
- активное использование дистанционных медицинских услуг;
- ведение пациентов в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения.
Минздраву поручено на постоянной основе вести мониторинг эпидситуации в каждом регионе, при необходимости обеспечить консультативную, методологическую и практическую помощь по организации деятельности систем здравоохранения регионов по борьбе с новым штаммом коронавируса, совместно с НПП "Атамекен", акиматами регионов и иными заинтересованными госорганами и организациями при необходимости ввести согласованное предложение по ужесточению карантинных мер. В завершение заседания Тугжанов отметил, что, прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией и акиматы регионов должны усилить работу в этом направлении.