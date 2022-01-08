В Казахстане озвучен пессимистичный сценарий по новой волне заболеваемости ковида

Фото: Минздрав РК

Поставлена задача недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации.

Рост заболеваемости КВИ в Казахстане: озвучен пессимистичный сценарий. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе Премьер-министра РК.

Как сообщается, 8 января под председательством исполняющего обязанности заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

В рабочем совещании приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев доложил о эпидемиологической ситуации в Казахстане.

"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшается, с начала года уже зарегистрировано 5093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ-. За последние сутки зарегистрировано 1 510 случаев КВИ+", — информировал и.о. министра.

При этом, согласно матрице оценки эпидситуации, в красную зону переместился город Нур-Султан, в желтую зону — города Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне. В целом, Республика Казахстан находится в желтой зоне. Также растет репродуктивное число и составляет уже 1,5 по стране, а в пяти регионах оно больше 2 — в городе Нур-Султан, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях.

Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса "Омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.

6 января завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов, отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования на сегодняшний день в 8 (8,3%) образцах обнаружен вариант "Омикрон", в том числе семь случаев в Алматы и один случай в Нур-Султане. Также, в стране по-прежнему доминирует штамм "Дельта" — 71% образцов, в 16% "Дельта плюс", в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма коронавируса.

Заслушав доклад, Ералы Тугжанов отметил, что наша первостепенная задача не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Также, Министерству здравоохранения было поручено в двухдневный срок провести анализ готовности коечного фонда, лекарственного запаса, стабилизационного фонда и всей системы здравоохранения каждого региона на случай ухудшения эпидситуации.

По итогам заседания и.о. вице-премьером было поручено на постоянной основе местным исполнительным органам:

Усилить работу фильтр-кабинетов, при необходимости открыть дополнительные кабинеты;

Взять на особый контроль распределение потоков пациентов, в часы пик посещений организаций ПМСП;

Активизировать работу call-центров;

Обеспечить функционирование ситуационных центров;

Обеспечить оснащенность мобильных бригад необходимым медицинским оборудованием;

Подготовить резерв мобильных бригад;

Усилить работу по динамическому наблюдению пациентов на дому;

Активное использование дистанционных медицинских услуг;

Ведение пациентов в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения.

Минздраву поручено на постоянной основе вести мониторинг эпидситуации в каждом регионе, при необходимости обеспечить консультативную, методологическую и практическую помощь по организации деятельности систем здравоохранения регионов по борьбе с новым штаммом коронавируса, совместно с НПП "Атамекен", акиматами регионов и иными заинтересованными госорганами и организациями при необходимости ввести согласованное предложение по ужесточению карантинных мер.

В завершение заседания Тугжанов отметил, что, прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией и акиматы регионов должны усилить работу в этом направлении.