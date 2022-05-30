Первый лазерный мурал появился в Нур-Султане

Первый лазерный мурал украсил фасад одной из многоэтажек столицы, передаёт BaigeNews.kz
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Фото и видео необычного мурала показал руководитель Центра урбанистики Нур-Султана Елнар Базыкен на своей странице
в Instagram. Главный герой электронной художественной композиции - беркут.
"В городе применяется новый подход в лазерной подсветке. Это первый опыт "оживления" мурала ночью. Простая подсветка не даёт такого эффекта. Эффект такой, как-будто цифровой экран", — написал он.
Видео: instagram.com/y.bazyken.