Первый казахстанец получил автомобиль по программе льготного кредитования

Фото: Нурасыл Ержанов

Спустя четыре дня со старта программы, в Нур-Султане ключи от новой машины вручили первому участнику льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана.

Счастливым обладателем автомобиля стал инженер Бекзат Тілеген. Он 16 мая подал заявку на оформление авто без первоначального взноса через Банк ЦентрКредит, который первым из банков стал принимать заявки.

"Это, на самом деле, неожиданно. Подавал заявку среди многих желающих, тогда ещё был день рождения моей дочери. Прошёл все процедуры и домой. Но даже не думал, что так скоро получу обратный звонок от менеджеров "Шевроле", которые сказали, что можно оформлять договор купли-продажи. Спасибо сотрудникам за большую и слаженную работу. Сегодня мы уже забираем ключи. Это первая машина с салона для нашей семьи, и для нас — это знаковое событие", - поделился впечатлениями Бекзат Тілеген.





Ощутить похожие эмоции смогут и другие казахстанцы. Автосалоны и банки второго уровня, в случае полного соответствия у заявителей условиям программы, готовы к поэтапной выдаче заветных автомобилей. Как отмечают в Фонде развития промышленности, банки-участники уже одобрили 4290 заявок на сумму 31,7 миллиарда тенге.

Напомним, 19 мая Halyk Bank начал приём заявок на льготное автокредитование. Таким образом, заявки на льготное автокредитование принимают три казахстанских банка: Евразийский Банк, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.

Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.

