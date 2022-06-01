Первая СТО для женщин открылась в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz

Предпринимательница Марьям Крыкбаева открыла в Павлодаре СТО, в которой основными клиентами стали женщины. Несмотря на это, мужчины могут рассчитывать на ремонт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что реализовать СТО для женщин автору проекта помогла государственная программа. Команда подала заявку на безвозмездный грант до пяти миллионов тенге.

"Нам одобрили заявку, и всю сумму мы потратили на приобретение оборудования. Наша СТО рассчитана для женской части населения, которая пользуется автотранспортом", - рассказала Марьям Крыкбаева.

По её словам, водители-женщины часто сталкиваются с трудностями, когда нужно отремонтировать автомобиль. Поэтому сотрудники СТО ставят перед собой цель – грамотно и чётко объяснять и оказывать услуги, не завышая их реальную стоимость. Автомеханики также могут выехать на место поломки по звонку. К слову, сервис работает и по вечерам. Это нужно для тех, кто работает допоздна и не может отвлечься днём.

"Если у вас в дороге случилось какое-то происшествие, ДТП, мы выезжаем на место с эвакуатором, в зависимости от сложности, забираем ключи, забираем машину и через время возвращаем уже после ремонта", – объяснила предпринимательница.

В ближайшее время в СТО откроют магазин по продаже автозапчастей и салон косметологических услуг для клиенток автосервиса.