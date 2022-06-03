Переводчик отказалась участвовать в суде по делу Елжана Биртанова

Переводчик отказалась от участия в суде по делу бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова после вопросов со стороны защиты, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на МИА "Казинформ"
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Это второй переводчик с английского на русский язык, которого предложил суд для участия в процессе. Адвокаты и защитники экс-министра и бывшего вице-министра Олжаса Абишева по очереди задавали вопросы об опыте работы, конкретных примерах перевода документов, родственниках и знакомых в правоохранительных органах, образовании, участия в тестированиях IELTS или TOEFL, повышении квалификации, компетенции в синхронном переводе, знаниях терминологии в сфере IT и другие.
"С таким настроем со стороны защиты я сама отказываюсь участвовать. У меня ни к кому никаких претензий нет, но в этом деле я участвовать отказываюсь", - сказала переводчик, отметив, что хочет поберечь свое здоровье.
Судья Ибрагим Алькенов объявил, что следующее рассмотрение переводчика будет 9 июня, вопросы о компетенции специалиста будут сниматься. После выбора переводчика начнётся судебный процесс.
Елжан Биртанов в ответ попросил дать время для полноценного перевода документов и возможность всем участникам судебного процесса ознакомиться с материалами уголовного дела. По его словам, среди документов есть подтверждение от хорватской компании Ericsson Nicola Tesla о выполненных работах. Прокуроры после ознакомления с бумагами могут сами заявить о прекращении дела за отсутствием состава преступления, заявил Биртанов.
Уголовное дело рассматривается в Сарыаркинском районном суде №2 города Нур-Султана.
Помимо обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, экс-министру здравоохранения предъявляют незаконное использование борта санавиации, на котором Биртанов долетел в Нур-Султан из Тараза, где находился в командировке и заболел коронавирусом.
Основная суть обвинения Елжана Биртанова и Олжаса Абишева в том, что они не смогли запустить информационную платформу, на которую потратили 1,5 миллиарда тенге из бюджета. Система должна была объединить все данные о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. Однако платформа до сих пор не заработала.