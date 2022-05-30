Пенсионный возраст для военнослужащих повысят в Казахстане

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"В этом году в закон "О воинской службе" (О воинской службе и статусе военнослужащих - полное название закона) внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет. В связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", — сказал Кайыржан Бимолдин на онлайн-брифинге в Министерстве обороны РК.

"В рамках концепции на сегодняшний день разрабатывается Социальный кодекс. Мы подали предложения по тем вопросам, которые поднимают наши пенсионеры, и они будут рассматриваться в рамках социального кодекса", — отметил начальник Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны РК.

"Если прослужил 25 лет, у него устанавливается 50 процентов, это минимально и максимально — от 50 до 65 процентов в зависимости от того периода, сколько он прослужил. Если 25 лет — это 50 процентов, за каждый год службы сверх 25 лет назначается по два процента. Если 30 лет прослужил, это 60 процентов", — сообщил он.

Также он рассказал, что одним из главных изменений, которые произошли в пенсионном законодательстве, стал переход военнослужащих на солидарную пенсию, то есть за счёт государственного бюджета. Раньше оно осуществлялось за счёт накопительной системы.



"Наряду с этим в прошлом году военнослужащим-пенсионерам предоставлено право использовать остатки своих пенсионных накоплений в размере 50% не зависимо от порога достаточности. Если военнослужащий имеет три миллиона тенге накоплений, он полтора миллиона тенге может использовать на направления, предусмотренные законодательством", — рассказал Бимолдин.