Пенсионный возраст для военнослужащих повысят в Казахстане

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"В этом году в закон "О воинской службе" (О воинской службе и статусе военнослужащих - полное название закона) внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет. В связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", — сказал Кайыржан Бимолдин на онлайн-брифинге в Министерстве обороны РК.По его словам, Концепцией пенсионного развития Республики Казахстан до 2030 года предусмотрено совершенствование пенсионной системы.
"В рамках концепции на сегодняшний день разрабатывается Социальный кодекс. Мы подали предложения по тем вопросам, которые поднимают наши пенсионеры, и они будут рассматриваться в рамках социального кодекса", — отметил начальник Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны РК.Также Кайыржан Бимолдин уточнил, что размер пенсии напрямую зависит от выслуги лет военнослужащего.
"Если прослужил 25 лет, у него устанавливается 50 процентов, это минимально и максимально — от 50 до 65 процентов в зависимости от того периода, сколько он прослужил. Если 25 лет — это 50 процентов, за каждый год службы сверх 25 лет назначается по два процента. Если 30 лет прослужил, это 60 процентов", — сообщил он.
"Наряду с этим в прошлом году военнослужащим-пенсионерам предоставлено право использовать остатки своих пенсионных накоплений в размере 50% не зависимо от порога достаточности. Если военнослужащий имеет три миллиона тенге накоплений, он полтора миллиона тенге может использовать на направления, предусмотренные законодательством", — рассказал Бимолдин.
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