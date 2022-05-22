Павлодарский школьник получил медаль "Бала жүрегі" за спасение односельчанки

Фото: управление образования Павлодарской области

В Павлодарской области наградили школьника Саяна Рахмангулова, который спас жизнь девочки-односельчанки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Казинформ"

Как сообщили в управлении образования Павлодарской области, юный герой из села Башмачного Железинского района Саян Рахмангулов стал победителем республиканского конкурса "Караван доброты" в номинации "Бала жүрегі".





30 апреле 2021 года мальчик спас маленькую односельчанку, которая едва не утонула. В тот день родные потеряли девочку Аруану. Среди тех, кто пошёл на поиски ребёнка, была и семья Рахмангуловых – Асхат и его сын Саян. У водопроводной станции возле ограждения была небольшая канава, которая взрослому человеку будет выше колена. Именно там мальчик и увидел девочку в синей куртке, которая лежала в воде лицом вниз без признаков жизни. Не теряя ни секунды, Саян бросился в воду, схватил ребёнка за ногу и потащил к берегу. Затем криком и размахиванием рук привлёк внимание отца, который был от него в паре сотен метров. Мальчик начал делать девочке искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, тем самым вернув её к жизни.

"Уже четвёртый год подряд конкурс "Караван доброты" выявляет казахстанцев, которые своими поступками и личными качествами восхищают и вдохновляют других. Организовали данный конкурс представители Фонда Первого Президента и Ассоциации деловых женщин Казахстана. Принять в нём участие может любой желающий, главное − быть неравнодушным", − отметили в управлении образования.



