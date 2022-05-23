Павлодарка подала иск к школе из-за оценки её ребёнку

В Павлодарской области мама школьника оспорила в суде решение об отказе в пересмотре оценки по одному предмету, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу СМАС региона.
В суде выяснилось, что ученику по итогам полугодия необоснованно выставлена оценка 4. Соответственно за год выставлена такая же оценка.
"Суд привлёк к участию в деле министерство образования и науки. Представитель данного ведомства считал, что оценка подлежит пересмотру по среднеарифметическому расчёту. При активной роли судьи стороны примирились. Школа обязана на повторном заседании школьной комиссии пересмотреть спорную оценку ученика", - сообщили в суде.
Иск возвращён в связи с примирением. Медиативное соглашение исполнено ответчиком в короткие сроки.