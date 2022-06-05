Пациенту пришили ухо, напечатанное на 3D-принтере

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Медики из американской биотехнологической компании 3DBio Therapeutics пришили пациенту новое ухо. Орган напечатали на 3D-принтере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на liktv.org

Специалисты отсканировали здоровое ухо пациента. Затем взяли образцы хряща и вырастили на их основе нужное количество хрящевых клеток. Биоматериал смешали с биочернилами на основе коллагена. В итоге новое ухо напечатали на 3D-принтере. Имплантат также окружили специальной биоразлагаемой оболочкой. Она поддерживала его на начальном этапе, но затем рассосалась.

Новое ухо медики успешно пришили пациенту с лёгкой формой микротии. Это заболевание представляет собой врождённое недоразвитие органа слуха. Оно встречается в среднем у одного ребёнка из 10 тысяч. Микротия не опасна для здоровья, однако может влиять на самооценку человека.

Врачи считают, что со временем имплантированное ухо примет более естественный вид. Более того, в него начнут прорастать нервы и орган приобретёт чувствительность.

Всего медики планируют на начальном этапе эксперимента пришить новые уши 11 пациентам. А в дальнейшем намерены печатать новые органы слуха для людей с более тяжёлыми патологиями ушных раковин.

Кроме того, специалисты отмечают, что на 3D-принтере можно печатать имплантаты, чтобы использовать их и при других заболеваниях. В частности, связанных с поражением хрящей, в том числе при дефектах или травмах носа. А также при необходимости сделать реконструкцию груди. Сможет помочь 3D–технология и при повреждении мениска в колене или разрыве вращательной манжеты в плече.