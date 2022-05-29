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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске | BaigeNews.kz 29 мая, 04:18
2661
Фото: из открытых источников

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

В Западно-Казахстанской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 28 мая на 126-ом перегоне Желаево-Уральск.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проводятся необходимые следственные действия. Иную информация в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.


#Несчастные случаи
29 мая, 04:18
2661
Журналист

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