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Пассажирские поезда курсируют по расписанию – КТЖ | BaigeNews.kz вчера, 11:09
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Фото: 24.kz

Пассажирские поезда курсируют по расписанию – КТЖ

По состоянию на 12 января все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях. Железнодорожные билеты имеются в наличии на все поезда, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Сообщается также, что нет дефицита железнодорожных билетов для пассажиров, выезжающих из Нур-Султана. Так, ежедневно из столицы в другие города отправляются свыше 30 поездов. Все они курсируют по графику движения поездов. По состоянию на 11 января из столицы отправились 42 пассажирских и пригородных поезда.

Кроме того, с 8 по 11 января 2022 года АО "Пассажирские перевозки" по направлению "Алматы – Нур-Султан" организовало 12 дополнительных поездов и предложило свыше 11 тысяч мест.

Более подробную информацию о билетах можно узнать на сайте bilet.railways.kz и через мобильные приложения "Билеты КТЖ" и Кaspi.kz.


#КТЖ #поезд #Пассажирские перевозки #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП в Казахстане
вчера, 11:09
778
Журналист

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