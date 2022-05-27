Партия "Ауыл" поддержала проведение референдума

В Алматы народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" провела заседание круглого стола на тему "Референдум – начало масштабных реформ", сообщает BaigeNews.kz.

С приветственным словом встречу открыл депутат сената парламента РК, председатель НДПП "Ауыл" Али Бектаев. В мероприятии приняли участие представители аграрной науки: руководители и сотрудники ТОО Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства, ТОО "Научно-производственный центр агроинженерии", ТОО "Казахский НИИ перерабатывающий и пищевой промышленности", ТОО "КазНИИ экономики АПК и РСТ", "Казахский НИИ земледелия и растениеводства", ТОО "Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У.Успанова" и других научных учреждений.

В своем выступлении он отметил, что сельское хозяйство является одной из жизненно важных отраслей экономики, отвечающей за продовольственную безопасность всей страны.

"Аграрный сектор страны на сегодняшний день представлен 38 научными, научно-производственными, сервисными и образовательными организациями, в которых трудится свыше 5000 человек. Это огромный кластер людей, работающий в неразрывной связке с сельхозтоваропроизводителями. Научная интеллигенция всегда являлась движущей силой новаторских идей. Не секрет, что ученые на происходящие в стране события смотрят сквозь особую призму. Поэтому поддержка ведущих ученых-аграриев в проведении такого важного для страны события очень важна. Она подчеркивает актуальность и своевременность решения главы государства Токаева о внесении поправок в основной закон государства", - подчеркнул Бектаев.

Также Али Бектаев детально разъяснил присутствующим поправки и дополнения, планируемые внести в главный закон страны и подчеркнул аграриям важность активного участия как в референдуме, так и в жизни государства.

В свою очередь, представители научной интеллигенции единогласно поддержали проведение референдума, а также необходимость внесения поправок в Конституцию РК. Кроме того, они рассказали о трудностях, которые претерпевает сейчас аграрная науки и посетовали на недостаток средств, выделяемых на развитие науки.

"Партию "Ауыл" с момента ее создания всегда беспокоили каждодневные и насущные для каждого гражданина вопросы: стабильный заработок, качественное медицинское обслуживание, обеспеченность жильем, защита прав и свобод и обеспечение личной безопасности, поэтому наша партия, объединившая в своих рядах людей, искренне радеющих за будущее страны, трезво осознавая ответственность перед гражданами РК, всецело поддерживает политический курс главы государства и проведения референдума", - сказал в своем выступлении академик Национальной академии, профессор, член партии Сейтказы Кешуов.

Участники круглого стола положительно восприняли все дополнения и поправки, планируемые ввести в Конституцию РК.

"Если голосующие на референдуме поддержат эти изменения, то мы получим возможность построить новый, справедливый Казахстан, о котором говорил президент. Это важный шаг для развития страны", – такими словами Али Бектаев подытожил работу встречи.