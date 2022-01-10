Парня с одним патроном задержали в Уральске

Парень находился в наркотическом опьянении.
Парень с патроном нарушил режим чрезвычайного положения в Уральске, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"10 января 2022 года примерно в 00.03 часов в центре Уральска по улице Мендалиева около жилых домов сотрудниками полиции были задержаны двое молодых людей, оба 1993 года рождения. У одного из них в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли нож и боевой патрон калибра 5,45", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что у молодого человека с патроном при себе не было удостоверения личности. С его слов, патрон он нашел на улице. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что парень находится в наркотическом опьянении в результате употребления "трамадола".
Факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование по признакам статьи 287 части 3 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение боеприпасов). Назначены соответствующие экспертизы.
В отношении второго мужчины составлен административный протокол по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение режима чрезвычайного положения".