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Парня с одним патроном задержали в Уральске | BaigeNews.kz 10 января, 16:19
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Фото: Иллюстративное: inform.kz.

Парня с одним патроном задержали в Уральске

Парень находился в наркотическом опьянении.

Парень с патроном нарушил режим чрезвычайного положения в Уральске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"10 января 2022 года примерно в 00.03 часов в центре Уральска по улице Мендалиева около жилых домов сотрудниками полиции были задержаны двое молодых людей, оба 1993 года рождения. У одного из них в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли нож и боевой патрон калибра 5,45", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что у молодого человека с патроном при себе не было удостоверения личности. С его слов, патрон он нашел на улице. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что парень находится в наркотическом опьянении в результате употребления "трамадола".

Факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование по признакам статьи 287 части 3 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение боеприпасов). Назначены соответствующие экспертизы.

В отношении второго мужчины составлен административный протокол по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение режима чрезвычайного положения".

#протесты в Казахстане
10 января, 16:19
6830
Журналист

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