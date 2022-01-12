Парень три дня скитался в обледенелом лесу при -40 °C и штормовом ветре

Фото: gornovosti.ru

На Ямале молодой тундровик три дня скитался в обледенелом лесу при -40 °C и штормовом ветре. А когда его нашли, был настолько в порядке, что отказался от врача, передает Mash.

6 января 21-летний Никита Покачев поехал в гости к родственникам на снегоходе, но по пути техника сломалась. Он успел набрать родне до того, как отключился телефон.

Спасатели тут же вышли на поиски и следующие два дня безуспешно прочёсывали местность вместе с волонтёрами. Парень тем временем прошёл больше 20 км, пытаясь выбраться.

Суровый мороз, темнота, бурелом и речки — ничто не пугало Никиту. Но силы надо беречь, поэтому на второй день он залёг в пойме реки и стал ждать. Замёрзнуть не давала национальная одежда — малица из оленьих шкур.

Днём 9 января на место отправили вертолёт, и только с его помощью парня наконец удалось отыскать. Он оказался закалённым — был в полном порядке, отказался от медпомощи и, видимо, даже не простудился.