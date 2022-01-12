Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Парень три дня скитался в обледенелом лесу при -40 °C и штормовом ветре
Парень три дня скитался в обледенелом лесу при -40 °C и штормовом ветре | BaigeNews.kz вчера, 03:15
1612
Фото: gornovosti.ru

Парень три дня скитался в обледенелом лесу при -40 °C и штормовом ветре

На Ямале молодой тундровик три дня скитался в обледенелом лесу при -40 °C и штормовом ветре. А когда его нашли, был настолько в порядке, что отказался от врача, передает Mash.

6 января 21-летний Никита Покачев поехал в гости к родственникам на снегоходе, но по пути техника сломалась. Он успел набрать родне до того, как отключился телефон.

Спасатели тут же вышли на поиски и следующие два дня безуспешно прочёсывали местность вместе с волонтёрами. Парень тем временем прошёл больше 20 км, пытаясь выбраться.

Суровый мороз, темнота, бурелом и речки — ничто не пугало Никиту. Но силы надо беречь, поэтому на второй день он залёг в пойме реки и стал ждать. Замёрзнуть не давала национальная одежда — малица из оленьих шкур.

Днём 9 января на место отправили вертолёт, и только с его помощью парня наконец удалось отыскать. Он оказался закалённым — был в полном порядке, отказался от медпомощи и, видимо, даже не простудился.

#происшествие #поиски человека #Россия
вчера, 03:15
1612
Журналист

Рекомендуем