Папа Римский отметил вклад Казахстана в межконфессиональное согласие

Фото: МИД РК

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Ватикан и удостоился личной аудиенции Папы Римского Франциска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Понтифик отметил, что Казахстан является надёжным партнером Ватикана в Центральной Азии. Глава римско-католической церкви высоко оценил политические и экономические реформы, инициированные Касым-Жомартом Токаевым и предстоящий общенациональный референдум по внесению изменений в Конституцию. Стороны также обсудили повестку предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года в Нур-Султане. Папа Римский отметил вклад Казахстана в продвижение межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

На встрече поговорили об историческом решении Папы Римского Франциска посетить Казахстан с государственным визитом и участвовать в работе Съезда. Министр сообщил, что приезда понтифика с нетерпением ждут католики не только из Казахстана, но и всей Центральной Азии.

Кроме того, Мухтар Тлеуберди провёл раздельные двусторонние переговоры с государственным секретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и председателем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом. На переговорах обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

За весомый вклад в развитие межконфессионального диалога и продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий Мухтар Тлеуберди от имени главы государства вручил орден "Достық" ІІ степени Мигелю Анхелю Аюсо Гиксоту.