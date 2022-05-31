Памятник жертвам голодомора открыли в Караганде

Фото: eKaraganda

Памятник "Ашаршылық құрбандарына" жертвам голодомора открыли в Караганде, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"31 мая в День памяти жертв политических репрессий в карагандинском Этнопарке открыли новый памятник жертвам голодомора – "Ашаршылық құрбандарына". Монумент расположен недалеко от мечети на территории Этнопарка, создан из гранита Жармухамедом Тлегенулы – мастером, который сейчас живет в немецком городе Кобленц", – говорится в публикации телеканала.

Указано, что высота памятника на постаменте 1,2 метра. Финансировалось создание монумента диаспорами из Италии, Испании, Бельгии, Германии. На работу ушло около полугода, она велась уже в Казахстане.

"Идея такова, что в скульптуре соединяются две фигуры, образуя перевернутый казан, который символизирует голодомор, через который народ прошел в прошлом веке. Мы держали связь не только с областным акиматом, но и с обществом "Наурыз тобы", которые являлись инициаторами проекта установки монумента", – говорит автор скульптуры.