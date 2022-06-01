Памятник герою фильма "Меня зовут Кожа" появился в Нур-Султане

В честь текущего Года детей в Нур-Султане открыли памятник герою художественного фильма, снятого по мотивам произведения Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Мероприятие состоялось в парке Жетысу.

Автором идеи открытия памятника является писатель Жанболат Аупбаев. Он предложи установить монумент персонажу Кожа, символизирующему воспитание детей в лучших традициях казахского народа.

Общая высота памятника составила 183 сантиметра. Он выполнен вручную из бронзы и гранита. По словам скульптора Азамата Талапхана, работа заняла почти три месяца.

"Как только ко мне поступило предложение создать этот памятник, я стал рассматривать самые разные идеи. Было очень важно показать характер главного героя и передать атмосферу произведения. Так, мы пришли к решению воссоздать одну из самых запоминающихся сцен фильма, где главный герой Кожа сидит перед зеркалом. Особых сложностей в работе не было, очень надеемся, что людям наша работа понравится", – рассказал скультпор.





Дочь автора повести Самал Сокпакбаева подчеркнула, что Кожа стал собирательным образом и национальным героем. По её словам, история о мальчике попала в талантливые руки режиссёра Абдуллы Карсакбаева.

"В результате такого счастливого тандема появился такой замечательный детский фильм, который покорил весь Советский Союз и привёз нам приз "Лучший иностранный фильм для детей" с Каннского фестиваля. Это грандиозное достижение нашей киноиндустрии, а картина вошла в Золотой фонд казахского киноискусства", – резюмировала Самал Сокпакбаева.

"Меня зовут Кожа" — детский художественный фильм, снятый в 1963 году режиссёром Абдуллой Карсакбаевым на киностудии "Казахфильм" по одноименной повести Бердыбека Сокпакбаева.

Премьера фильма состоялась в 1964 году.

Фильм повествует о 12-летнем казахском мальчике по имени Кожа, любознательном и добром, с открытым и решительным характером, постоянно попадающем в разные истории.