Падение баннера на людей прокомментировали в полиции Нур-Султана

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26 мая баннер перед входом в Дворец мира и согласия от сильного ветра упал на подростка и женщину. Иницидент прокомментировали в департаменте полиции Нур-Султана, передаёт BaigeNews.kz.
"Перед главным входом в Дворец мира и соглассия от сильного ветра баннер сдвинулся в правую сторону, где на тот момент находились 12-летняя несовершеннолетняя девочка и 34-летняя женщина, которые получили травмы. На данный момент потерпевшие госпитализированы в медицинские учреждения. По окончанию лечения будут назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы", — рассказали в столичном ДП.
Кроме того, по факту падения баннера началось досудебное расследование по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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