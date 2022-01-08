Озвучены адреса объектов торговых сетей с безналичным приемом платежей

Прием платежей некоторыми торговыми объектами восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции, передает BaigeNews.kz
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По информации ОЮЛ Союз торговых сетей, отдельные объекты торговли получили возможность приема платежей через банковские платежные системы.
Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки.
Адреса объектов торговых сетей, где производится безналичный прием платежей:
"Магнум"
- Алматы: Радостовца,292 и Халиулина,194, м-он Думан, Талгарская трасса;
- Караганда: все;
- Шымкент: ул.Володарского 1/5, ул. Жиделибайсын 92 в ТК "Бекжан Комфорт", ул.А.Байтурсынова,81;
- Петропавловск: ул. Хименко 2, ул. Н. Назарбаева 252, ул. Конституции 55, ул. Муканова 53, ул. Кошукова 2, ул. Ухабова 4б, ул. Шухова 16, ЦУМ по Конституции 13.
- Нур-Султан: практически все магазины.
"Смолл"
- Нур-Султан: ул. Субханбердина, ул. Богенбай батыра 26, ул. Абая 48, ул. Абылай хана 27/3, шоссе АЛАШ здание 13, ул. Тлендиева 15, ул. Туран 65, ул. Бейбитшилик 30, ул. Кабанбай батыра 21, ул. Кабанбай батыра 6/2, ул. Косшыгулы 9, ул. Айтматова 44, ул. Достык 18, ул. Масати 24, ул. Кенесары 38, ул. Женис 67, ул. Мусрепова 3, ул. Калдаякова 15/1, ул. Кошкарбаева 45А., ул. Биржан Сал, 2.
По мере восстановления связи и инфраструктуры перечень будет дополняться.