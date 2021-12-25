Озвучена сумма денежного состояния Геннадия Головкина

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Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс подозревает, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин не переживает по поводу длительного простоя по причине весьма благополучного финансового положения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

GGG не боксировал с декабря 2020 года, когда остановил досрочно обязательного претендента из Польши Камила Шереметы. Его возвращение на ринг запланировано на весну 2022 года в бою против чемпиона мира WBA Super Риоты Мураты.

"Бездействие нанесло урон популярности Головкина, так как он не смог оставаться в центре внимания, но неясно, беспокоит ли его это. Головкин приближается к концу своей карьеры. Честно говоря, будет удивительно, если Головкин подерется больше, чем еще пару раз, прежде чем повесит перчатки на гвоздь. Согласно данным Celebrity Net Worth, состояние Головкина составляет 30 миллионов долларов. Можно поспорить, что если бы у Головкина не было такого богатства, он бы давно вернулся в строй, а не сидел в стороне в течение 12 месяцев после своего мисматча с поляком Камилом Шереметой", − говорится в статье.