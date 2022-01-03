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"Я чувствую свою ответственность за ситуацию в Жанаозене" — глава Минэнерго | BaigeNews.kz 3 января, 19:25
2495
Фото: zhaikpress.kz

"Я чувствую свою ответственность за ситуацию в Жанаозене" — глава Минэнерго

Министр также прокомментировал какие меры принимаются для того, чтобы избежать дефицит на рынке.

Руководитель министерства энергетики РК Магзум Мирзагалиев заявил, что был в Жанаозене не раз и чувствует ответственность за происходящее там, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Был ли я в Жанаозене — в этот раз нет. Но так был много раз. Вчера сразу же был направлен вице-министр, который на месте встречается и работает с заводом, с хозяевами сетей. Я чувствую свою ответственность. Как я могу работать министром и не чувствовать ответственность. Я уже сказал что данная реформа была в 2018 году, было три года на постепенную либерализацию. И несмотря на то, что я министерство возглавляю 3,5 месяца, я понимаю всю свою ответственность", — сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр также прокомментировал какие меры принимаются для того, чтобы избежать дефицит на рынке.

"Мы проанализировали ту ситуацию, которая складывалась последние годы. Предложили ряд мер, которые нам позволят, я хочу очень в это верить, избегать таких дефицитов или негативных ситуаций на рынке, сродни с той что мы имели в прошлом году в сентябре — октябре.

Первое, ключевая норма — разобраться с ремонтом заводов. Минэнерго подготовило план — график на 5 лет по ремонту заводов, который был выстроен так, что на капремонт будет останавливаться только один завод в год. Всего в Казахстане три завода — они друг за другом будут идти.

"Вторая норма связана с тем, чтобы в стране появился запас ГСМ на случай каких-то негативных, дефицитных явлений. Уже с января мы подписали график и планируем сформировать порядка 200 тысяч тонн запаса, в первую очередь по дизельному топливу, 150 тысяч тон возьмет на себя КазМунайГаз, 50 тысяч тон возьмет на себя КТЖ", — сказал Мирзагалиев.

#ГСМ #энергетика #Жанаозен
3 января, 19:25
2495
Юлия Тен Журналист

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