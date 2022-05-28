Отсутствие флага на городском флагштоке обеспокоило жителей Атырау

Фото: azh.kz

Жители Атырау "потеряли" главный флаг города. Он отсутствует на флагштоке уже несколько дней, передает BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

В этом году на содержание и обслуживание флагштока из местного бюджета было выделено восемь миллионов тенге, и ещё пять миллионов — на приобретение 10 полотен размером 14,5 на 29,5 метра.

Как пояснили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, полотна ещё не закуплены, а в запасе с прошлого года осталась одна единица. Отсутствие флага на флагштоке в ведомстве объяснили неподходящими погодными условиями.

"Согласно техническому регламенту флаг должен быть спущен, если скорость ветра превышает восемь метров в секунду. В настоящее время он временно спущен в связи с переменчивой погодой", — прокомментировал заведующий производственно-техническим сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмас Сарсенов.

По данным "Казгидромета", скорость ветра в период с 11 по 20 мая только 19 мая составляла 8 м/с, в остальные дни она была выше.

В этом году победителем конкурса по содержанию и обслуживанию флагштока стало ИП IBROHIM. 11 мая с предпринимателем был заключен договор на сумму 4 440 000 тенге. В соответствии с техзаданием подрядчик в течение года обеспечивает спуск и поднятие государственного флага, ремонт механизмов постамента, их смазку, чистку, обслуживание электрощитка, охрану объекта.