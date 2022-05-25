Отомстила мужу: водителя отшрафовали за подложные номера в Павлодаре

Жительница Павлодара нашла необычный способ отомстить мужу - сняла с учёта автомобиль, на котором он ездит, передаёт BaigeNews.kz.

Infiniti с подложными номерами, передвигавшийся по городу, выявили инспекторы ЦОУ во время мониторинга соблюдения общественного порядка. Информацию об автомобиле передали ближайшему патрулю. Стражи порядка остановили авто и очень удивили водителя.

"Узнав от полицейских, что его машина снята с учёта, а государственный номерной знак является подложным, 36-летний павлодарец был шокирован. Выяснилось, что владельцем авто является его супруга. Пара находится в бракоразводном процессе. Злясь на мужа, женщина, сняла с учёта автомобиль, ничего не сообщив об этом супругу", - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Тем не менее, незнание не освободило водителя от ответственности. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК. Машину водворили на специализированную стоянку.