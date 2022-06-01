Открыли приём заявок на конкурс для журналистов, пишущих о Новом Казахстане

Иностранных журналистов приглашают принять участие в конкурсе о Новом Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет международной информации МИД РК.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан в партнёрстве с Клубом главных редакторов Казахстана и Kazakh Tourism объявляет о начале приема заявок на VII конкурс для иностранных журналистов, пишущих/снимающих материалы о Казахстане — "Новый Казахстан глазами зарубежных СМИ. Начиная с 2014 года, жюри конкурса отбирает текстовые и видеоматериалы иностранных авторов, наиболее креативно, достоверно и объективно освещающих различные аспекты казахстанской действительности. В конкурсе, помимо материалов, опубликованных в СМИ, могут также участвовать работы блогеров, размещенные в их аккаунтах в социальных сетях", — говорится в сообщении.

На конкурс принимают заявки с информационными материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях с 15 июля 2021 по 15 июля 2022 года.

Помимо основного конкурса с номинациями по работам на разные тематики, в 2022 году создали отдельную номинацию от Kazakh Tourism, в рамках которой будет определен один победитель за работу на тему туризма.

По итогам конкурса определят пять победителей из пяти географических направлений:

Южной и Северной Америки;

Европы;

СНГ;

Ближнего Востока и Африки;

Азиатско-Тихоокеанского региона и один лауреат в номинации по теме туризма.

В состав жюри конкурса вошли заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, президент Клуба главных редакторов Казахстана Бибигуль Жексенбай и председатель правления Kazakh Tourism Талгат Аманбаев.

Победителей наградят поездкой в Казахстан с посещением Нур-Султана, Алматы, Туркестана и курортной зоны Бурабай, где их будет ждать насыщенная культурная программа. Кроме того, специально для лауреатов конкурса организуют встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана. Результаты конкурса планируют объявить до 1 августа 2022 года.

Все работы нужно выслать не позднее 15 июля 2022 года на электронную почту mediacontest@mfa.kz.

С вопросами за дополнительной информацией нужно обращаться по адресу mediacontest@mfa.kz или по раб.телефону +77172720987.

Правила участия в конкурсе и форма заявки — по ссылке.