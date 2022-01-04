Отказаться от поездок за город рекомендует полиция Нур-Султана

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Предельно внимательными нужно быть и пешеходам.

За прошедшие сутки на территории Нур-Султана зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествий, в которых двое пострадали, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции города.

"Предупреждаем водителей не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники. С выпадением обильного снегопада спецтехника расчищает улицы столицы. Уборка организована в круглосуточном режиме. Строго соблюдайте Правила дорожного движения, скоростной режим и безопасную дистанцию!" — такое обращение распространила полиция Нур-Султана.

Полицейские рекомендуют водителям заранее планировать свой маршрут, избегать резких перестроений и торможений, отказаться от поездок за город.

Предельно внимательными нужно быть и пешеходам. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

В условиях неблагоприятной погоды меры предосторожности помогут значительно сократить количество ДТП. Также представителям обслуживающих компаний жилых комплексов необходимо своевременно организовать уборку снега во дворах.

Стражи порядка принимают все необходимые меры для недопущения дорожно-транспортных происшествий, максимально помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности горожан.