Отец заразившегося педикулезом ребенка подал в суд на школу в Костанайской области

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Житель Денисовского района Костанайской области подал в суд на школу из-за заражения ребенка педикулезом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz

Истец возмутился тем, что его дочь во время учебы в Перелескинской общеобразовательной школе дважды "подхватила" вшей, вследствие чего ребенка отстраняли от занятий до полного выздоровления. В эти моменты, как указано в иске, "она была подвержена стрессу, у нее наблюдалось чувство тревоги, страха, обиды, стыда и раздражения".

На этом основании родитель решил взыскать со школы материальный ущерб в размере 36 658 тенге и моральный вред в размере одного миллиона тенге. В иске мужчина отметил, что руководство образовательного учреждения и отдел образования Денисовского района не обеспечивают надлежащим образом охрану здоровья детей.

Однако Денисовский районный суд в удовлетворении искового заявления отказал за неимением достаточных доказательств, свидетельствующих о наличии вины школы в заражении ребенка педикулезом. Не согласившись с решением, истец подал апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда рассмотрела дело и оставила вердикт районного суда без изменений. При этом судебная коллегия посчитала недобросовестной работу Денисовской центральной райбольницы и районного управления охраны общественного здоровья, уполномоченных контролировать медобслуживание учащихся в организациях образования.

"При рассмотрении дела установлены факты многократных заболеваний детей педикулезом в указанной школе, в том числе за период сентябрь-ноябрь 2021 года было выявлено еще шесть случаев. В адрес управления здравоохранения Костанайской области будет направлено частное определение для принятия соответствующих мер и недопущению указанных нарушений впредь", − говорится в решении суда.

Отчитаться о принятых мерах по этому факту облздрав должен в течение месяца.