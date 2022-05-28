Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы

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Заявление о краже сразу трёх мопедов поступило в управление полиции Бостандыкского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Криминалисты установили, что во всех случаях фигурирует один почерк. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны два алматинца — отец и сын 1979 и 2002 года рождения соответственно.





"Были найдены и угнанные мопеды, спрятанные для дальнейшей перепродажи. Установлено, что преступления отец с сыном совершали ночью. В содеянном оба фигуранта признались. Не исключаем многоэпизодность данного преступного ремесла, в связи с чем личности подозреваемых проверяются на причастность к другим преступлениям. На данном этапе следствия установлено три аналогичных факта", — рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.





Стражи порядка призывают граждан принимать меры по сохранности мототранспортных средств. Если кражи всё же не удалось избежать, то для более оперативного реагирования необходимо при подаче заявления указать серийный номер, предусмотренный заводом-изготовителем.