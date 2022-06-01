Отдых внутри Казахстана становится дороже

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Летом 2022 года отдых внутри Казахстана подорожает – об этом предупреждают туроператоры. Рост цен вызовут резкое падение курса тенге к доллару, инфляция, а также подорожание продуктов и товаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

По данным Бюро национальной статистики, если смотреть на итоги апреля 2022 года, цены на услуги санаториев выросли на 2,3 процента за месяц, на 4,5 процента – с начала года и сразу на 12 процентов – за год.

В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители и посетители Актюбинской области (29,8 процента), а также Алматинской и Туркестанской областей (на 28,5 процентов) и Жамбылской области (на 19,2 процента).

В 2021 году в 19 курортных зонах РК работало 1575 отелей, гостиниц, коттеджей, санаториев и прочих мест размещения. В 2020 году их было только 1467. Количество номеров выросло на 3,3 процента за год, до 39,7 тысячи.

Всего за январь–декабрь 2021 года местами размещения было оказано услуг на 58 миллиардов тенге — на 72,8 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Среди курортных зон страны 53,9 процента услуг оказали в Алматинском горном кластере: на 31,2 миллиарда тенге. Годовой рост объёма услуг составил 67,4 процента. В тройку лидеров также вошли Щучинско-Боровская (8,9 миллиарда тенге, плюс 64,8 процента за год) и Мангистауская (семь миллиардов тенге, плюс 70,8 процента) курортные зоны.

Наименьший объём услуг пришёлся на туристскую зону Байконур: всего 275 тысяч тенге — в 3,8 раза меньше, чем в 2020 году.