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Депутат призвал казахстанцев поддержать Токаева и создать гражданские дружины | BaigeNews.kz 7 января, 17:51
1787
Фото: пресс-служба Министерства общественного развития РК

Депутат призвал казахстанцев поддержать Токаева и создать гражданские дружины

Во время битвы за Алматы силовым структурам пришлось сделать жесткий и неприятный выбор - на защиту каких объектов бросить больше сил, говорит депутат Мажилиса Айдос Сарым. По его словам, в условиях массовой атаки первостепенно было защитить здания, где хранилось большое количество оружия и боеприпасов. Народный избранник в интервью BaigeNews.kz прокомментировал сегодняшнее обращение президента Касым-Жомарта Токаева, которое глава государства сделал в связи с терактом в Алматы.
"В страну зашло несколько сотен подготовленных, имеющих военный опыт граждан, прежде всего из соседних государств - из Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана и, возможно, Сирии. В Алматы и Алматинской области они (боевики - авт.) пытались захватить оружейные арсеналы и телекомпании. Вы сами знаете, что шесть телекомпаний в Алматы были атакованы. К сожалению, есть жертвы. Это было нацелено на то, чтобы, видимо, призвать каких-то других сторонников в регионе. (...) Почему отдали акимат?Потому что они (силовые структуры - авт.) были нацелены на то, чтобы направить людей на охрану погранучилищ, АВАКУ и других мест, где было сосредоточено серьезное боевое вооружение. (...) Здесь приоритеты... Давайте представим, что люди бы захватили АВАКУ, погранучилище или Департамент полиции, где есть не просто автоматы, пистолеты или винтовки, а где есть стратегическое оружие - гранатометы и другие. Тогда мы бы имели полноценную войну. Поэтому, к сожалению, силовики были вынуждены сосредотачиваться на одних объектах в ущерб другим. Сгорела резиденция президента, сгорел акимат и другие ведомства, но надо было делать такой очень жесткий и неприятный выбор. Сегодня только освободили вышку Коктобе. Вот это все делалось для того, чтобы не допустить еще большей крови, еще больших жертв", - сообщил Сарым.


По его словам, утверждения о том, что Алматы оставили на разграбление неверно. На одновременную защиту всех объектов, где были нападения, банки, магазины, супермаркеты, не хватило возможности, ресурсов, говорит депутат. По его словам, это один из больших минусов для Казахстана.
"Понятно, что гражданам всегда самое сложное приходится, бизнесменам, магазинам. Но здесь надо понимать, что в Казахстане очень мало армии - меньше ста тысяч, полиции - меньше ста тысяч. Нам физически не хватало усилий силовиков. (...) К сожалению, оказалось, что наших силовых структур, наших специалистов, которые занимаются контртеррором, недостаточно. Поэтому собственно и были введены на очень короткий период ОДКБ, спецвойска. Но они уйдут. Наша задача - стабилизировать ситуацию, а потом надо со всем этим очень жестко разбираться. Касым-Жомарт Кемелевич очень хорошо сказал, что будем серьезно по каждому поводу разбираться. Уже уволены все руководство КНБ, других силовых ведомств. С этим мы еще будем разбираться. Сегодня главное - восстановить конституционный порядок в стране, дать людям продукты, дать людям интернет и возможность полноценно жить", - сказал мажилисмен.
Айдос Сарым считает, что казахстанцы должны поддержать президента страны, и если будет нужно, активистам необходимо организовать военные и гражданские дружины. В такой ситуации народ должен показать, что мы сплоченное общество и единая страна, сказал депутат.
#теракт #режим ЧП #Касым-Жомарт Токаев
7 января, 17:51
1787
Журналист

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