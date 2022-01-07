Депутат призвал казахстанцев поддержать Токаева и создать гражданские дружины

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"В страну зашло несколько сотен подготовленных, имеющих военный опыт граждан, прежде всего из соседних государств - из Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана и, возможно, Сирии. В Алматы и Алматинской области они (боевики - авт.) пытались захватить оружейные арсеналы и телекомпании. Вы сами знаете, что шесть телекомпаний в Алматы были атакованы. К сожалению, есть жертвы. Это было нацелено на то, чтобы, видимо, призвать каких-то других сторонников в регионе. (...) Почему отдали акимат?Потому что они (силовые структуры - авт.) были нацелены на то, чтобы направить людей на охрану погранучилищ, АВАКУ и других мест, где было сосредоточено серьезное боевое вооружение. (...) Здесь приоритеты... Давайте представим, что люди бы захватили АВАКУ, погранучилище или Департамент полиции, где есть не просто автоматы, пистолеты или винтовки, а где есть стратегическое оружие - гранатометы и другие. Тогда мы бы имели полноценную войну. Поэтому, к сожалению, силовики были вынуждены сосредотачиваться на одних объектах в ущерб другим. Сгорела резиденция президента, сгорел акимат и другие ведомства, но надо было делать такой очень жесткий и неприятный выбор. Сегодня только освободили вышку Коктобе. Вот это все делалось для того, чтобы не допустить еще большей крови, еще больших жертв", - сообщил Сарым.
"Понятно, что гражданам всегда самое сложное приходится, бизнесменам, магазинам. Но здесь надо понимать, что в Казахстане очень мало армии - меньше ста тысяч, полиции - меньше ста тысяч. Нам физически не хватало усилий силовиков. (...) К сожалению, оказалось, что наших силовых структур, наших специалистов, которые занимаются контртеррором, недостаточно. Поэтому собственно и были введены на очень короткий период ОДКБ, спецвойска. Но они уйдут. Наша задача - стабилизировать ситуацию, а потом надо со всем этим очень жестко разбираться. Касым-Жомарт Кемелевич очень хорошо сказал, что будем серьезно по каждому поводу разбираться. Уже уволены все руководство КНБ, других силовых ведомств. С этим мы еще будем разбираться. Сегодня главное - восстановить конституционный порядок в стране, дать людям продукты, дать людям интернет и возможность полноценно жить", - сказал мажилисмен.Айдос Сарым считает, что казахстанцы должны поддержать президента страны, и если будет нужно, активистам необходимо организовать военные и гражданские дружины. В такой ситуации народ должен показать, что мы сплоченное общество и единая страна, сказал депутат.
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